EGM, paylaştığı videoda emniyet kemerinin önemine dikkati çekti
Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafiğin daha yoğun olduğu Ramazan Bayramı tatilinin son gününde sürücülere emniyet kemerinin önemini videoyla hatırlattı.
EGM'nin sosyal medya hesabından "Hayat bahane kabul etmez, hayatla yarışılmaz. Emniyet kemeri kullanmak yasal bir zorunluluktur" mesajıyla video paylaşıldı.
Yüksek hızla seyreden ve emniyet kemeri takmayan sürücünün kaza sonucu hayatını kaybetmesinin hareketli grafikle anlatıldığı videonun sonunda, "Ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki ölüm oranı emniyet kemeri takılmadığı takdirde 4 kat artmaktadır. Seyahat süresince emniyet kemerinizi takınız." uyarısı yer aldı.