EGM, tepki çeken 'Büyük taarruz' mesajını sildi: Atatürk'ün yer aldığı video paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bu sabah yaptığı 'Büyük taarruz' mesajı, paylaşılan görselden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kaldırılması nedeniyle tepki topladı.

EGM, 'Büyük taarruzun' 103. yıl dönümü vesilesiyle X hesabından, orijinalinde Atatürk'ün yer aldığı ve Afyon Kocatepe'de çekilen fotoğrafı, Atatürk'ün görseli kaldırılmış şekilde paylaştı.

Tepkilerin ardından EGM söz konusu paylaşımı sildi.

Saat 17.02'de Atatürk'ün yer aldığı bir video paylaştı. EGM, kutlama mesajına da Atatürk'ü dahil etti.

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz’ un 103. Yıl Dönümü kutlu olsun. 🇹🇷



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.#26Ağustos1922#BüyükTaarruz🇹🇷 pic.twitter.com/QxKgEtak7H