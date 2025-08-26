Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

EGM, tepki çeken 'Büyük taarruz' mesajını sildi: Atatürk'ün yer aldığı video paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu sabah paylaştığı 'Büyük taarruz' mesajında Atatürk'ün yer aldığı fotoğraftan Atatürk'ü kaldırdı. Tepkiler üzerine EGM, sabah attığı paylaşımı sildi ve saat 17.02'de Atatürk'ün yer aldığı bir video paylaştı. EGM, kutlama mesajına da Atatürk'ü dahil etti.

Güncel
  • 26.08.2025 15:57
  • Giriş: 26.08.2025 15:57
  • Güncelleme: 26.08.2025 17:25
Kaynak: Haber Merkezi
EGM, tepki çeken 'Büyük taarruz' mesajını sildi: Atatürk'ün yer aldığı video paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bu sabah yaptığı 'Büyük taarruz' mesajı, paylaşılan görselden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kaldırılması nedeniyle tepki topladı.

EGM, 'Büyük taarruzun' 103. yıl dönümü vesilesiyle X hesabından, orijinalinde Atatürk'ün yer aldığı ve Afyon Kocatepe'de çekilen fotoğrafı, Atatürk'ün görseli kaldırılmış şekilde paylaştı.

Tepkilerin ardından EGM söz konusu paylaşımı sildi.

Saat 17.02'de Atatürk'ün yer aldığı bir video paylaştı. EGM, kutlama mesajına da Atatürk'ü dahil etti.

BirGün'e Abone Ol