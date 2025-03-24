EGO duyurdu: Ankara'da toplu taşımaya kısıtlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşlarının da arasında bulunduğu 50 kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara en geniş katılımın olduğu şehirlerden biri başkent Ankara oldu.

Ankara'da kitlesel protestoları engellemek için dünden sonra bugün de Ankara Valiliği yasak kararı aldı.

Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

EGO'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 19.00'dan itibaren Kızılay metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ metro ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak.

Saat 19.00'den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler, yolcu indirip bindirmeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi de hizmet vermeyecek.