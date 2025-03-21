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EGO Genel Müdürlüğü: Metro seferleri tüm istasyonlar için açıldı

EGO Genel Müdürlüğü, dün geçici olarak kapatılan Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu seferlerinin açıldığını duyurdu.

Güncel
  • 21.03.2025 08:59
  • Giriş: 21.03.2025 08:59
  • Güncelleme: 21.03.2025 09:04
Kaynak: ANKA
EGO Genel Müdürlüğü: Metro seferleri tüm istasyonlar için açıldı

EGO Genel Müdürlüğü, dün geçici olarak kapatılan Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu seferlerinin açıldığını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ankara genelinde hizmet veren metro araçlarımız, tüm istasyonlara uğrayacak şekilde seferlerine devam etmektedir. Yolcularımızın bilgisine sunar, iyi yolculuklar dileriz” denildi.

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