Eğrek’in arkadaşları Çalık önünde eylem yapacak

Melisa AY

Çalık Holding'den işçilik alacaklarını talep ettiği için darbedilerek öldürülen Erol Eğrek, öldürüldüğü yerde anılacak. Eğrek gibi Türkmenistan'a çalışmaya giden ve mağdur edilen işçiler, bugün saat 14.30'da İstanbul Şişli'deki Çalık Holding binası önünde bir araya gelecek. Yaklaşık 120 işçi, öldürülen arkadaşlarını anarak şirketle devam eden davalarına ilişkin açıklama yapacak.

Türkmenistan'da mağdur edilen işçilerin avukatı Mehmet Aydoğan, konuya ilişkin BirGün'e yaptığı değerlendirmede, işçilerin mağduriyetlerinin görülmediğinin altını çizdi. Avukat Aydoğan, "Neredeyse 20 yıldır Türkmenistan'da mağdur edilen işçiler için mücadele ediyoruz. Devam eden davalar yalnızca Çalık ile değil, Engin Grup ve Yimpaş'a bağlı çalışan işçilerin de vekaletini üstlendik" dedi.

Çalık'a bağlı Türkmenistan'ın farklı bölgelerinde kurulu 4 ayrı fabrikada mağdur edilen işçiler için de başta ödenmemiş sigorta primlerinin ödenmesini sağlama ve işçilerin alacaklarını tahsil etmek üzere dava süreçlerinin farklı aşamalarda devam ettiğini anlatan Aydoğan, "Mesele alacak verecek de değil, bir insan darbedilerek öldürüldü. Biz Eğrek gibi onlarca dosyada vekil durumundayız. Bu işçilerin alacakları için emsal kararlar dahil mücadelemiz sürüyor" diye konuştu.