Eğriboz’da mozaik keşfedildi

Haber Merkezi

Eğriboz Adası’nda insan ve hayvan karışımı imgelerin bulunduğu iyi korunmuş bir mozaik bulundu. Yunanistan’daki en büyük ikinci ada olan Eğriboz’daki Eretria’da işçiler, Eskiçağ’dan kalma bir ev kalıntısı keşfetti. Eretria’da bir Eski Yunan yerleşimi mevcuttu Independent Türkçe’nin Bakanlıkça mozaiğin MÖ 4. yüzyıla ait olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 bin 400 yıllık mozaikte bulunan iki erkek figür hem insansı hem de hayvansı özellikler taşıyor. Bu da onların satir olduğu şeklinde yorumlanıyor. Yunan mitolojisinde satirler, insan erkekler ile keçi, at gibi hayvanların özelliklerini taşıyan melez varlıklar gibi ele alınıyordu. Şarap ve eğlence tanrısı Dionysos’un tapındığı düşünülen satirler, bazı kimselerce yabani gibi değerlendiriliyordu. Eğriboz’daki mozaikte tasvir edilen satirlerden biri flüt çalarken, daha yaşlı olduğu düşünülen diğer figür de müzik eşliğinde dans ediyor gibi görünüyor.