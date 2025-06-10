Egzoz patlatan motosiklet sürücüleri trafikten men edildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde ekipler tarafından yapılan uygulamalarda egzoz patlatan motosikletler trafikten men edildi.



Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü çılgınca motosiklet kullanarak egzoz patlatma olarak tabir edilen standart dışı ezgoz kullanarak vatandaşları rahatsız eden motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor.

Plakasız motosiklet sürücüleri ile egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik sabit ve seyir halinde şok uygulamalar yapan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buldan’ın birçok farklı alanında tespit edilen motosikletleri trafikten men ederek çekici marifetiyle otoparka çekti.



Motosiklet sürücülerinin bazıları çevreyi rahatsızlık veriyor"

Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. Yapılan denetimlerden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar "Motosiklet sürücülerinin bazıları hem bizleri rahatsız ediyor, hem de kendi canlarını ve vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor. Yapılan denetimleri destekliyor, güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.