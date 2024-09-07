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Egzozcuda eski çalışan cinayeti: 17 yaşındaki genci sırtından bıçaklayıp öldürdü

Isparta’da sanayide çalışan 17 yaşındaki genç, eski bir çalışan tarafından sırtından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güncel
  • 07.09.2024 18:30
  • Giriş: 07.09.2024 18:30
  • Güncelleme: 07.09.2024 18:34
Kaynak: İHA
Egzozcuda eski çalışan cinayeti: 17 yaşındaki genci sırtından bıçaklayıp öldürdü
İHA

Isparta’da 17 yaşındaki genç sırtından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sanayi Mahallesi 3264 sokaktaki bir araç egzoz bakımı yapılan iş yerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Hasan K. (17) çalıştığı sırada, aynı iş yerinde daha önce çalışan S.E.A. (21) gelip, elindeki bıçağı gencin sırtına saplayarak olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan K’yı ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırdı. 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Olay sonrası kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatan ekipler, S.E.A.’yı kısa sürede yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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