Ehliyet sahipleri dikkat: Son 10 gün
Eski tip ehliyetlerin 15 lira karşılığında yenilenebilmesi işlemi 1 Ağustos itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi.
Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya çıkacağına işaret edildi.
Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine‼️— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) July 21, 2025
Değiştirmeniz için son 1️⃣0️⃣ gün‼️
31.07.2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgenizi tüm nüfus müdürlüklerimizden randevu alarak değiştirebilirsiniz. #HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/yRuRQgzzhf