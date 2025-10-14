Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar?

2016 yılından bu yana yürürlükte olan yeni tip sürücü belgelerine geçişte sona gelindi. Eski tip ehliyet sahipleri için belirlenen son tarih hızla yaklaşırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “süre uzatılmayacak” uyarısında bulundu. Eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini tamamen yitirecek. Henüz ehliyetini yenilemeyen vatandaşların randevularını alarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar!

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİ İÇİN SON TARİH

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eski tip sürücü belgeleri için sürenin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini belirtti. Bakan Yerlikaya, “Süre uzatılmayacak. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçerli olmayacak. Vatandaşlarımız indirimli ‘harç’, ‘değerli kâğıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacak.” ifadelerini kullandı.

Yenileme sürecinde son dönemde başvuruların azaldığını da paylaşan Yerlikaya, temmuz ayında 1 milyon 424 bin 516 başvuru alınırken, eylül ayında bu sayının 60 bin 703’e kadar düştüğünü açıkladı. Halen 2 milyonun üzerinde vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığı bildirildi.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIYOR?

2025 itibarıyla eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti 15 TL olarak uygulanıyor. Bu ücret, anlaşmalı bankalara veya PTT şubelerine yatırılabiliyor. Vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün (nvi.gov.tr) resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden randevu alabiliyor.

Başvuru sırasında vatandaşların;

Eski ehliyetlerini ibraz etmeleri,

15 TL’lik ücretin ödendiğine dair makbuzu sunmaları,

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu,

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgilerini vermeleri gerekiyor.

YENİ EHLİYETLER PTT ARACILIĞIYLA ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Başvuru yapan sürücülerin yeni tip ehliyetleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Yeni belge eline ulaşana kadar araç kullanmak isteyenler, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle trafiğe çıkabiliyor.