Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2025 Ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme süreci için geri sayım başladı. Eski tip (2016 öncesi) sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin sonuna yaklaşılıyor. Vatandaşların herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmaması için belirtilen tarihe kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Peki ehliyet yenileme son günü ne zaman, 2025 yılı ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve hangi belgeler gerekiyor?

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025 tarihinden sona erecek. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz sayılacak ve yenilemeyen sürücülere para cezası uygulanabilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya: "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim." dedi.

2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı için belirlenen ehliyet yenileme ücreti şu şekildedir:

Sürücü Belgesi Değiştirme Bedeli: 15 TL

15 TL Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

624 TL Vakıf Hizmet Bedeli: 145 TL

145 TL Toplam: 784 TL

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme başvurusunda bulunacak kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir:

Eski sürücü belgesi (2016 öncesi)

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı

1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Sağlık raporu (Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından)

Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

Ehliyet yenileme ücretinin ödendiğine dair dekont

EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.