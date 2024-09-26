Ehliyet yenilemede 2 liralık çile

Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren ehliyet yenileme zorunluluğunda son tarih yaklaşıyor.

2016’dan önce çıkarılan ehliyeti kullanmaya devam etmenin cezası 31 Aralık’tan sonra 12 bin lira olacak. Ancak sürücüler bu yenileme sürecinde bazı zorluklar yaşıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Aralık 2024’e kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Bu tarihe kadar yenileme yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak ve trafik uygulamalarında sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan cezai işlem uygulanacak. Şu anda bu ceza 4.064 TL iken, 2024 yılında 12 bin TL’ye çıkması bekleniyor. Bu nedenle ehliyet yenileme işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor, ancak süreçte yaşanan bürokratik aksaklıklar sürücüleri zorluyor.

Sözcü'nün aktardığına göre; ehliyet yenileme bedeli toplam 15 TL olarak belirlenmiş durumda; 13 TL kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf bedeli. Bu ödemeler, anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla yapılabiliyor. Ancak dijital vergi dairesi üzerinden sadece 13 TL’lik kâğıt bedeli ödenebiliyor, geriye kalan 2 TL’lik vakıf ücreti için bir seçenek bulunmuyor.

"ZAMAN KAYBI YAŞANMASI SAÇMALIK"

ATM’ler bu küçük miktarı kabul etmezken, bankaların da ayrı ödeme kanalları işlemi karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle pek çok vatandaş, 15 TL’lik ücreti bir kez daha bankadan ödemek zorunda kalıyor. Dijital vergi dairesine ödenen 13 TL ise çöpe gidiyor.

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren sürücüler yaşadıkları zorluklardan yakınarak sistemin düzeltilmesini talep ediyor. Bir ehliyet sahibi şikayetinde, “13 TL’lik ücreti yatırıp nüfus dairesine gidiyorsun, sıra gelince eksik ödeme nedeniyle yeniden bankamatiğe gitmek zorunda kalıyorsun. Bankamatikler 5 TL’yi kabul etmiyor, 20 TL de bozuk para üstü vermediği için işleme alınmıyor. Bu kadar küçük bir miktar için böylesine zaman kaybı yaşanması saçmalık,” diyerek sürece tepki koydu.

Başka bir yorumda ise “Online ödeme yaptım, ama 2 TL için banka sırasına giriyoruz, bu durum düzeltilmeli” ifadeleri kullanıldı.

Sürücüler, ehliyet yenileme sürecinde yaşanan bu aksaklıkların giderilmesi ve işlemlerin daha kolay hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.