Ehliyetini yenilemeyene kötü haber: Sigorta şirketleri ödeme yapmayacak

Sigorta şirketleri eski tip ehliyetini olanlara, kasko dahil, kaza halinde ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim günü sona erdi.

Bundan sonra ehliyetlerini yenilemek isteyenler 7 bin 438 lira ödeme yapacaklar.

Ehliyet yenilemeyenlere ise sigortacılardan kötü haber geldi.

NTV'de yer alan habere göre; eski tip sürücü belgesine sahip olanlar sigortadan da kaskodan da yararlanamayacaklar.

Sigorta şirketleri ilgili kişilere artık ödeme yapılmayacağını bildiren mesaj gönderiyor. Mesajda bu ehliyetlerin "geçerliliğini yitirmiş sürücü belgesi" statüsünde olduğu belirtiliyor.

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, ehliyetlerin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini vurgulayıp yeni ehliyetlerin bile bazılarının süresinin dolduğunu dile getirdi.