Ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? Trafik cezaları 2025

Ehliyetsiz araç kullanmak, trafik düzenini ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bir ihlaldir. Bu nedenle, Türkiye'de ehliyetsiz araç kullananlara yönelik caydırıcı cezalar uygulanmaktadır. Ehliyetsiz araç kullanma ile ilgili tüm cezai işlemlere bakalım:

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Trafik Kanunu’na göre, bir sürücünün trafiğe çıkabilmesi için uygun sınıfta bir sürücü belgesine sahip olması zorunludur. Ehliyetsiz araç kullanma cezası 18.678 TL olup, bu ceza yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmaz, aynı zamanda araç trafikten men edilebilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Para Cezası: 2025 yılı için 18.678 TL olarak belirlenmiştir.

2025 yılı için 18.678 TL olarak belirlenmiştir. Araç Sahibine Cezai İşlem: Eğer ehliyetsiz bir kişiye araç teslim edilmişse, araç sahibine de aynı tutarda ceza uygulanır.

Eğer ehliyetsiz bir kişiye araç teslim edilmişse, araç sahibine de aynı tutarda ceza uygulanır. Araç Trafikten Men Edilebilir: Araç, sürücünün ehliyet belgesini ibraz edene kadar otoparka çekilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NASIL KESİLİR?

Trafik denetimlerinde, sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildiğinde ceza kesilir. Ceza, sürücünün adına veya araç sahibine yazılabilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NASIL ÖDENİR?

Cezalar, e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın online ödeme sistemi, PTT veya anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebilir. Cezayı 15 gün içinde ödeyenler, yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN TEKRARLANMASI DURUMUNDA CEZA ARTAR MI?

Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda ceza artırılabilir ve daha ağır yaptırımlar uygulanabilir. 2. kez ehliyetsiz araç kulalnmada 2-3 ay, 3'üncü kez ehliyetsiz araç kullanımında ise 3-6 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilir.

ARAÇ SAHİBİ CEZA ALIR MI?

Eğer araç sahibi, ehliyeti olmayan birine aracını kullanması için izin vermişse, araç sahibine de aynı tutarda ceza kesilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ceza, haksız yere kesildiyse, sürücü tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK SİGORTAYI ETKİLER Mİ?

Evet, ehliyetsiz bir sürücünün karıştığı kazalarda, trafik sigortası ve kasko sigortası devre dışı kalabilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER

Eğitim ve Farkındalık: Ehliyet almak, yalnızca bir belgeye sahip olmak değil, aynı zamanda trafik kurallarını öğrenmek ve güvenli sürüş becerilerini kazanmak demektir.

Ehliyet almak, yalnızca bir belgeye sahip olmak değil, aynı zamanda trafik kurallarını öğrenmek ve güvenli sürüş becerilerini kazanmak demektir. Caydırıcı Önlemler: Trafik cezalarının artırılması, bu tür ihlalleri azaltmaya yardımcı olur.

Trafik cezalarının artırılması, bu tür ihlalleri azaltmaya yardımcı olur. Araç Sahiplerinin Dikkati: Araç sahipleri, ehliyetsiz birine aracını teslim etmemeye özen göstermelidir.



Sonuç

Ehliyetsiz araç kullanmak, sadece para cezasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kazalara ve can kayıplarına yol açabilir. 18.678 TL’lik ceza, bu tür ihlalleri önlemek için caydırıcı bir adım olsa da, trafik güvenliği için en önemli unsur bilinçli bir toplum yaratmaktır. Unutmayın, kurallara uymak herkesin sorumluluğudur!