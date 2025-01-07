Ehliyetsiz araç sürme cezası: 2025 Ehliyetsiz araç sürme cezası ne kadar?

Ehliyetsiz araç sürme cezası | Trafik cezası ücretleri 2025 yılına girilmesiyle yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasıyla birlikte güncellendi. Araç ile trafiğe çıkan yurttaşların kurallara uyması adına uygulanan trafik cezası ücretlerinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar Ehliyetsiz araç sürme cezası araştırması yaparak 2025 Ehliyetsiz araç sürme cezası ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz araç sürmeye kadar çok sayıda trafik cezası ücretlerinde artışa gidildi. Peki, 2025 Ehliyetsiz araç sürme cezası ne kadar? İşte Ehliyetsiz araç sürme cezası!

EHLİYETSİZ ARAÇ SÜRME CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nun 39. maddesine göre herhangi bir ehliyet sahibi olmayan araç sürücülerine 39/2 cezası uygulanır. 2025 yılında araç sürücüleri için Ehliyetsiz araç sürme cezası 18.678 TL olarak ilan edilmiştir.

2025 EHLİYETSİZ ARAÇ SÜRME CEZASI NE KADAR?

Trafik Cezası/Maddesi Trafik Ceza Tutarı (TL) İndirimli Tutar (TL) Ceza Puanı Ehliyetsiz araç sürme / 39/2 18.678 TL 14.009 TL -

*İndirimli tutar cezanın tebliğ edildiği tarihten sonraki 30 takvim günü içerisinde ödendiğinde geçerlidir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezalarını ödemek isteyen yurttaşlar işlemlerini T.C kimlik kartları ile PTT, vergi daireleri, bankalar ve Dijital Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca birçok bankanın dijital bankacılık işlemleri bölümünden de trafik cezalarını online olarak ödeyebilirler.

Trafik cezası nereden öğrenilir?

Trafik cezası ve borçlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar e-Devlet yer alan "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasında T.C kimlik numarası ve araç plakası üzerinden sorgulama yaparak mevcut trafik cezalarını öğrenebilirler.

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