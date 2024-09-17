Ehliyetsiz motosikletli kendisini durdurmak isteyen polisi ezdi



Olay, Sebze Pazarı Sokak üzerinde yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Yücel K., ters yönden gelen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü R.Y.’yi durdurmak istedi. Sürücü R.Y., trafik polisini fark edince motosikletiyle hızlanarak üzerine sürdü. Polis memuru, motosikletin çarpmasıyla birlikte yere düşerek savruldu. Bunun üzerine sürücü R.Y. de kazanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybederek polis memurunun üzerine düştü. Polis memurunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Ekip arkadaşlarının yardımına koştuğu Yücel K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Yücel K.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsü R.Y. ise ifadesi alınmak üzere merkez karakoluna götürüldü.