Ehliyetsiz sürücü takla atan otomobilde yaralandı

Bilecik’te ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Balahatun Caddesi üzerinde seyir halindeki 48 AS 055 plakalı otomobilin sürücüsü H.O., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü H.O. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, H.O.’nun ehliyetsiz olduğu öğrenildi.