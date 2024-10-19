Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki çocuk öldü

Bursa'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Ekim tarihinde merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki 18 yaşındaki Efe Ş., iddiaya göre, kırmızı ışığa takılmamak için gaza yüklendi. Ehliyetsiz sürücü, bu esnada karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Zeynep yaralanırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıkaya, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

HAYATA TUTUNAMADI

Yaşanan kaza sonrasında özel bir hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya, bu sabah hayatını kaybetti.

Genç kızın cansız bedeni, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı'na defnedilecek.