Ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ehliyetsiz sürücünün köy yolunda çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir’in Gündoğdu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Arınç’ın (62) kullandığı 42 HB 368 plakalı motosiklete yerleşim merkezi girişinde yolda seyir halindeki bir otomobil çarptıktan sonra kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Eyüp Arınç, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, 35 AH 6406 plakalı otomobiliyle kazaya karışarak kaçtığı tespit edilen, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü M.D.’yi (57) Doğanbey Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.