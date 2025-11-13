Ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletteki kurye yaralandı; kaza kamerada

Özgül ATABEY/ MUDANYA(Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün manevra yaparkan kontrolünü kaybettiği otomobilin çarptığı motosikletteki kurye yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi’ndeki meydana geldi. Sokak üzerinde dönüş yapan E.K. yönetimindeki 16 CAC 57 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde olan kurye Ö.A. idaresindeki 34 FVG 306 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, hafif ticari araç bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

