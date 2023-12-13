Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sürücü kursu eğitmeni olduğu belirlenen bir kişi motosikleti kaza mahallinden alıp ara sokağa bıraktı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Şenol Köprüsü istikametinden gelip 4027 sokağa dönmekte olan Rabia Gülcan Kaya’nın kullandığı 07 BER 834 plakalı otomobil ile Mimar Sinan Caddesi’nde Zeynel Şenol Köprüsü istikametine gitmekte olan Tunahan Koca’nın kullandığı 07 AYF 747 plakalı motosikletin kavşakta çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü kursu eğitmeni motosikleti trafik ekibi gelmeden götürdü

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından Manavgat’ta bir sürücü kursunda eğitmen olduğunu belirten, aynı zamanda kaza yapan motosiklet sürücüsünün ehliyet almak için kursa devam ettiğini belirten bir kişi, kaza yerindeki motosikleti trafik ekiplerinin gelmesini beklemeden arka sokağa götürerek bir evin önüne bıraktı. Kaza yapan otomobil sürücüsünün aracını yoldan kaldırmasını da aynı kişinin söylediğini belirtmesi üzerine sürücü kursu eğitmeni kaza yerine çağrılarak motosikleti götürdüğü yeri trafik ekiplerine gösterdi. Trafik ekipleri, trafik eğitmenine kaza yapan araçların fotoğraflama ve gerekli işlemler yapılmadan yerinden kaldırılmaması gerektiğini söyledi.



16 bin 380 TL para cezası

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, sürücü belgesi almak için kursa gittiği bildirildi. Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere 16 bin 380 TL para cezası uygulanırken, sigortası olmadığı belirlenen motosiklette yediemin otoparkına çekildi.