Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Samsun'un Atakum ilçesinde ehliyetsiz sürücü M.B.’nin (17) kullandığı otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü kurye Sefa Şerif Efe (23) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009’uncu sokakta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe’nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı.

Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Efe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.