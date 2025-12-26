Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada; 1 ölü

Efnan DEMİREREN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Adem Altunay (24), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin ehliyetsiz sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü E.Y.'nin (22) kullandığı, plakası belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışıkta duran 61 AHP 145 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü Ramazan Adem Altunay metrelerce sürüklendi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altunay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, E.Y. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Altunay'ın cenazesinin Akçaabat ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

