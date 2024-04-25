Ehliyette yeni dönem başladı

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, ehliyet alımı ve yenileme süreçlerinde 'uyku apnesi' testini geçemeyenlerin trafikten men edilmesini içeriyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiren bir değişikliğe giderek uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya mevcut ehliyetlerini yenileyemeyecekler.

Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Ancak, uyku apnesi tanısı konan kişiler için ehliyet alımı veya yenileme süreçlerinde kısıtlamalar getirilmesi, tartışmalara neden olabilir.

ESKİ EHLİYETLERİ DEĞİŞTİRME SÜRECİ UZATILDI

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.