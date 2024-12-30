Ehvenişer ne demek? TDK Sözlük anlamı, kullanımı ve örnek cümleler

Ehvenişer kelimesi günlik hayatta birçok durumu anlatmak için kullanılır. Peki, ehvenişer anlamı nedir, ehvenişer TDK sözlük anlamı nedir ve Ehvenişer kelimesi nasıl kullanılır? Ehvenişer durum ne demektir. Günlük konuşmalarda, yazılı metinlerde ve siyasi tartışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan ehvenişer kelimesi ile ilgili tüm detaylara bakalım:

EHVENİŞER KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre ehvenişer kelimesi, "kötülerin iyisi, daha az kötü olan" anlamına gelir. Özellikle iki kötü seçenek arasında daha az zararlı veya daha az olumsuz olanın tercih edildiği durumları ifade eder.

TDK Sözlük Anlamı: Daha az kötü olan, kötülerin iyisi.

EHVENİŞER KELİMESİNİN GÜNLÜK KULLANIMI

Ehvenişer, genellikle iki olumsuz durum arasında daha az kötü olanın seçilmesi gerektiğinde kullanılır. Bu kelime, karar verme süreçlerinde sıkça dile getirilir ve ahlaki veya pratik bir tercih durumunu ifade eder.

Örnek Cümleler:

Bu iki tehlikeli seçenekten birini seçmek zorundaydık; ehvenişer olanını tercih ettik.

Yaptığımız anlaşma mükemmel değildi ama ehvenişer olarak kabul edilebilirdi.

Karar verirken ehvenişer olan yolu izlemek bazen kaçınılmazdır.

İki zor seçenek arasında kaldığında, genellikle insanlar "Ehvenişer anlamı nedir?" sorusunun cevabını araştırır.

sorusunun cevabını araştırır. Durumu düzeltmek için elimizdeki ehvenişer çözümleri değerlendirdik.

EHVENİŞER KELİMESİNİN KÖKENİ

Ehvenişer kelimesi, Arapça kökenlidir. "Ehven" (daha az kötü) ve "şer" (kötü) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Türkçe’ye Osmanlı döneminde girmiş ve özellikle edebi metinlerde, felsefi tartışmalarda ve siyasi analizlerde yer bulmuştur.

EHVENİŞER KELİMESİ İLE İLGİLİ EDEBİ VE GÜNLÜK KULLANIM

Edebi Kullanım:

Ehvenişer kelimesi, edebiyat dünyasında genellikle ahlaki ikilemleri, zor durumları ve karakterlerin bu durumlara verdiği tepkileri anlatmak için kullanılır.

"Kötülerin arasında ehvenişer olanı seçmek, erdemin değil, çaresizliğin göstergesidir."

Günlük Kullanım:

Ehvenişer, günlük hayatta ise genellikle pratik kararlar alırken kullanılır.

"İşsiz kalmaktansa, daha az maaşla çalışmak ehvenişer bir çözüm oldu."

EHVENİŞER KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

İki zararlı seçenek arasında kaldığımızda, ehvenişer olanı tercih etmek zorunda kaldık.

Siyasetçiler, zaman zaman halkın ehvenişer kararlar almasını bekler.

Bu ekonomik kriz döneminde, ehvenişer bir çözüm bulmaya çalışıyoruz.

"Ehvenişer TDK sözlük anlamı nedir?" sorusunu soranlar, daha az kötü olanı ifade ettiğini öğrenir.

sorusunu soranlar, daha az kötü olanı ifade ettiğini öğrenir. İki kötü seçenekten biriyle karşı karşıya kaldığımızda, ehvenişer olan yolu seçtik.

Ehvenişer kelimesi, karar alma süreçlerinde sıkça karşılaşılan zor durumları ifade eden önemli bir Türkçe kelimedir. TDK sözlük anlamına göre "kötülerin iyisi" veya "daha az kötü olan" anlamına gelen bu kelime, günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde kullanılmaktadır.