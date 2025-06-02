Eifman yorumuyla tutkunun doğası

Deniz Burak BAYRAK

St. Petersburg Eifman Balesi, Rusya ile özdeşleşen bale sanatını İstanbul’a taşıdı. 16’ncı Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında İstanbul’a gelen topluluk, iki ‘Anna Karenina’ temsilinden sonra 2 ve 3 Haziran’da Çar I. Pavel’in yaşamından izler taşıyan ‘Rus Hamlet’ balesiyle sahnenin tozunu attıracak.

Koreograf Boris Eifman’ın edebiyat ve tarihten ilham alarak sunduğu iki eser de festival tarihine damga vurmaya aday. Tutku, hırs, mücadele gibi kavramları insan ruhunun derinliklerine inerek kendi stilinde somutlaştıran Eifman, bunu balenin tüm zarafetini de yanına alarak yapıyor.

St. Petersburg Akademik Bale Tiyatrosu Sanat Yönetmeni, Rusya Devlet Sanatçısı ve ‘tiyatronun inanılmaz büyücüsü’ olarak anılan Boris Eifman, BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Boris Eifman ile Deniz Burak Bayrak.

‘TUTKU İNSANI MAHVEDER’

Eifman’dan dünya edebiyatını derinden etkileyen Anna Karenina ile Rus tarihinin çarpıcı kahramanlarından Çar I. Pavel’in bale sanatında kendisine ilham kaynağı oluşunu değerlendirmesini istedik. Anna Karenina’nın dünyaca ünlü bir karakter olduğundan söz açan Eifman, “Onu herkes tanıyor.

Pek çok rejisör sadece hikâyeyi anlatıp yorumluyordu ama ben onun kadın ruhunu –dans dili ve hareketi kullanarak –sözle ile getirilemeyecek güzellikte gösteren bir eser yaratmak istedim” diyor. Sözcüklerle bir kadının aşkını, tutkusunu ve sevgisini dile getirmenin zor olduğunu ifade eden koreograf, “Bu bale tutkuyu anlatıyor. Fakat insan olarak onu mahveden bir tutku. Bu eserimle ‘tutkunun insanı mahveder’ mesajı vermek istedim. Aşk ise özel bir duygudur. Anna kapıldığı tutkudan dolayı çocuğunu, ailesini terk ediyor. Dans dili ve beden ile bu duyguları göstermek istedim. Sözcüklerle anlatılamayacakları dans ile gösterdim” diyor.

Çar Pavel’i seçmesinin sebebini Eifman’a sorduğumuzda şöyle yanıt veriyor: “Anna bir edebi karakterken Pavel Rusya’nın tarihî kahramanlarından biri. Anna’ya ilham veren Lev Tolstoy’dan Rus Hamlet’e Rus tarihi beni çok etkiledi. Tabii ki Çar Pavel’in tutkunlarını da gösteriyoruz fakat onun annesi ile girdiği taht mücadelesini ve çekişmelerini de aynı ölçüde sahneliyoruz.”

Eifman stili ve iki eserin tekniğini şöyle yorumluyor: “Benim stilim ‘Eifman balesi’dir. Tarzım, koreografim ne klasiktir ne de çağdaştır. Bu bir bale tiyatrosudur; büyük tarihsel olaylar, büyük sanatçılar, dekorlar ve muhteşem kostümler olan bir temsil.”

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RUS HAMLET İSMİNİ BEN KOYMADIM

Rus Hamlet ismi eserin Shakespeare’in Hamlet’inden yola çıkılarak mı hazırlandığı sorusunu akla getiriyor. Herhangi bir etkilenme olmadığının altını çiziyor Eifman. İki karakterin de kâdersel benzerlikleri olduğunu vurgulayan Eifman’ın bu algıyı yıkmak adına sözlerini de tarihe not etmiş olalım: “ ‘Rus Hamlet’ ismini ben koymadım, Çar Pavel’e yaşarken takılmıştı. Çünkü kaderi Shakespeare’in Hamlet’inkine çok benziyordu.”