Einstein ve Tesla dost muydu, rakip mi? Arşivler ne söylüyor

Nikola Tesla ile Albert Einstein, 20. yüzyılın en çok efsaneleştirilen iki bilim insanı. Bugün internette dolaşan anlatıların önemli bir kısmı, bu iki ismin ya birlikte çalıştığını ya da birbirine hayran olduğunu öne sürüyor. Ancak tarihsel kayıtlar bu tabloyu doğrulamıyor. Mevcut belgeler, Tesla ile Einstein arasında güçlü bir ilişki bulunmadığını, temasın son derece sınırlı kaldığını ve asıl dikkat çekici olanın Tesla’nın Einstein’a yönelik eleştirileri olduğunu ortaya koyuyor.

TEK SOMUT BELGE: 1931 TARİHLİ TEBRİK NOTU

Bu ilişkiye dair en somut ve doğrudan belge, 1931 yılına ait kısa bir tebrik notu. Einstein, Tesla’nın 75. doğum günü için gönderdiği bu mesajda, mucidin “yaşam eserinin büyük başarılarını” kutluyor. Metin, bilimsel bir tartışmaya girmeyen, oldukça kısa ve mesafeli bir saygı ifadesi niteliğinde. Bu notun da aslında kişisel bir yazışmadan çok, dönemin bilim insanlarından toplanan kutlama mesajlarının parçası olduğu biliniyor. Dolayısıyla iki isim arasındaki tek doğrulanabilir temas bile, doğrudan bir ilişkiye değil, kamusal bir jeste işaret ediyor.

TESLA’DAN SERT ÇIKIŞLAR: “EİNSTEİN TEORİSİNİ ÇÜRÜTÜYORUM”

Buna karşılık Tesla’nın Einstein’a yaklaşımı çok daha belirgin ve eleştirel. 1930’lardan itibaren verdiği röportajlarda ve gazetelere yansıyan açıklamalarında, Einstein’ın görelilik kuramını açıkça hedef alıyor. 20 Temmuz 1931 tarihli TIME söyleşisinde Tesla, kendi çalışmalarının “Einstein teorisini çürütmeye eğilimli” olduğunu söyleyerek, kamuoyu önünde bu teoriyi geçersiz kılabilecek bir alternatif üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

ARŞİV KUPÜRLERİ NE SÖYLÜYOR?

Bu eleştirilerin en çarpıcı örnekleri ise dönemin gazetelerinde yer alıyor. 10 Temmuz 1933 tarihli The New York Sun kupüründe Tesla, geliştirdiğini öne sürdüğü yeni enerji sisteminin “Einstein’ın görelilik teorisini altüst edeceğini” ifade ediyor. Benzer biçimde 11 Temmuz 1935 tarihli The New York Times haberinde ise görelilik kuramını doğrudan hedef alarak, bu teoriyi “metafizikçilerin işi” olarak nitelendiriyor ve bilimsel olmadığını savunuyor. Bu ifadeler, Tesla’nın yalnızca teorik bir itiraz geliştirmediğini, aynı zamanda Einstein fiziğini kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya çalışan bir dil kullandığını gösteriyor.

Tesla’nın eleştirileri yalnızca basın açıklamalarıyla sınırlı değil. 1932’de yayımlanan bir metninde, görelilik kuramının temel kabullerinden biri olan uzayın eğriliği fikrini reddediyor ve “uzayın eğrilemeyeceğini” ileri sürüyor. Bu yaklaşım, Einstein’ın matematiksel temellere dayanan fizik anlayışına karşı, daha klasik ve sezgisel bir doğa tasavvurunu savunduğunu gösteriyor.

Bu eleştirel ton zaman zaman alaycı bir dile de dönüşüyor. Tesla’nın 1920’lerin sonlarında kaleme aldığı bir şiirde Einstein’dan “uzun saçlı bir eksantrik” olarak söz etmesi, bu mesafenin yalnızca bilimsel değil, kişisel bir üsluba da yansıdığını ortaya koyuyor.

YANIT GELMEYEN ELEŞTİRİLER

Buna karşın Einstein cephesinde benzer bir karşılık bulunmuyor. Tesla’nın iddialarına verilmiş doğrudan bir yanıt, polemik ya da tartışma kaydı yok. Einstein’ın Tesla hakkında söylediği doğrulanabilir tek söz, 1931’deki kısa tebrik mesajıyla sınırlı kalıyor. Bu durum, ilişkiye dair anlatılarda sıkça gözden kaçan bir asimetriyi işaret ediyor: Eleştiren ve tartışma açan taraf Tesla iken, Einstein bu tartışmanın dışında kalmayı tercih ediyor.

UYDURMA SÖZLER VE İNTERNET MİTLERİ

Tesla-Einstein ilişkisine dair yaygın yanlışlardan biri de, iki isim arasında karşılıklı hayranlık olduğu yönündeki iddialar. Özellikle Einstein’a atfedilen “Dünyanın en zeki insanı olmak nasıl bir şey bilmiyorum, Tesla’ya sorun” sözü, en sık paylaşılan örneklerden biri. Ancak bu ifadeyi doğrulayan güvenilir bir kaynak bulunmuyor. Araştırmalar, bu tür sözlerin sonradan üretilmiş ve popüler kültür içinde yayılmış alıntılar olduğunu gösteriyor.

SONUÇ: EFSANE DEĞİL, KESİŞMEYEN YOLLAR

İki bilim insanı arasındaki mesafeyi anlamak için, bilim yapma biçimlerine bakmak da önemli. Tesla daha çok deneysel, mühendislik temelli ve sezgisel bir mucit olarak öne çıkarken; Einstein, matematiksel modeller üzerinden çalışan teorik bir fizikçi. Bu fark, yalnızca yöntem değil, bilimsel gerçekliğin nasıl kavrandığına dair daha derin bir ayrımı ifade ediyor. Tesla’nın görelilik kuramına yönelik itirazlarının önemli bir kısmı da bu farklı epistemolojik zeminden kaynaklanıyor.

Sonuç olarak, eldeki belgeler Tesla ile Einstein arasında güçlü bir dostluk ya da doğrudan bir bilimsel hesaplaşma olduğunu desteklemiyor. Aksine, sınırlı bir temasın, tek taraflı eleştirilerin ve karşılıksız bir mesafenin varlığına işaret ediyor. Popüler anlatıların aksine bu ilişki, iki dehanın büyük karşılaşmasından çok, aynı çağda yaşamış ama farklı bilimsel yolları izleyen iki figürün birbirine değmeden geçen hikâyesi olarak okunuyor.