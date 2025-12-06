Einstein’ın 100 yıllık itirazı test edildi: Sonuç Bohr’u haklı çıkardı

Kuantum fiziğinin kurucu isimleri Albert Einstein ile Niels Bohr arasındaki ünlü fikir ayrılığı, yaklaşık bir asır sonra ilk kez Einstein’ın öne sürdüğü düşünce deneyine çok yakın bir düzenekle laboratuvarda yeniden test edildi. Nefes'te yer alan habere göre Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Pan Jianwei’nin liderlik ettiği ekip, tek fotonun yarattığı en küçük itme etkisini bile algılayabilen bir sistem geliştirerek ölçülmesi imkânsız görülen bir kuantum sınırını deneysel olarak ortaya koydu.

EİNSTEİN, BOHR'A İTİRAZ ETMİŞTİ

Einstein, 1927’deki Solvay Konferansı’nda Bohr’un “tamamlayıcılık” ilkesine karşı çıkarak bir parçacığın hem hangi yoldan geçtiğinin hem de dalga girişim deseninin aynı anda ölçülebileceğini savunmuştu. Bunun için çift yarık deneyinde yarıklardan birini yaylara bağlamayı ve fotonun yarığa aktardığı momentumun ölçülmesini önermişti. Ona göre, böylece hem yol bilgisi hem de dalga örüntüsü korunabilirdi.

Bohr ise bunun fiziksel olarak mümkün olmadığını, yol bilgisini hassas ölçmenin parçacığın momentum belirsizliğini artıracağını, bunun da girişim desenini yok edeceğini söylemişti. Tartışma kuantum mekaniğinin kalbindeki belirsizlik ilkesiyle yakından bağlantılıydı.

BOHR'UN TEZİ DOĞRULANDI

Pan Jianwei ve ekibi, Einstein’ın önerdiği düzenekten ilham alarak tek bir rubidyum atomunu “optik cımbızla” sıkıştırıp yapay bir yarık olarak kullandı ve fotonları atom üzerine tek tek gönderdi. Fotonların momentumundaki belirsizlik kontrollü biçimde artırılıp azaltıldığında sonuç netti: Yol bilgisi belirginleştikçe girişim deseni kayboldu; girişim deseni ortaya çıktığında ise yol bilgisi tamamen silindi.

Araştırma, Einstein’ın kuantum teorisinin bir “eksiklik” içerdiği yönündeki iddiasını deneysel olarak desteklemezken, Bohr’un tamamlayıcılık ilkesini birebir doğruladı. Çalışmanın sonuçları Physical Review Letters’ta yayımlandı ve kuantum ölçüm tartışmalarında yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.