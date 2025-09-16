Giriş / Abone Ol
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacağı maçın hakemi açıklandı.

Spor
  • 16.09.2025 12:25
  • Giriş: 16.09.2025 12:25
  • Güncelleme: 16.09.2025 12:30
Kaynak: Spor Servisi
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre lig aşamasında Frankfurt Stadı'nda oynanacak ilk hafta karşılaşmasında Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

Mücadelede Daniele Chiffi ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

