Eintracht Frankfurt-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabındaki ilk maçında 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hakkında saat kaçta, hangi kanalda araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabındaki ilk maçına çıkıyor. Süper Lig’de sezona 5’te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt deplasmanında sahaya çıkacak. Dev mücadele öncesi futbolseverler, “Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor.
EİNTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de başlayacak.
EİNTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
- 18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) – 22.00
- 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) – 22.00
- 22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Lim. (E) – 19.45
- 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) – 23.00
- 25 Kasım | Galatasaray - Union Saint-Gilloise (E) – 20.45
- 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (D) – 23.00
- 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) – 20.45
- 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) – 23.00