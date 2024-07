Eivør, 11 Eylül’de IF Beşiktaş Sahnesinde!

Faroe Adaları doğumlu şarkıcı ve söz yazarı Eivør Pálsdóttir, 11 Eylül 2024 tarihinde IF Beşiktaş sahnesinde olacak. Eleştirmenler tarafından “kusursuz” olarak tanımlanan sesiyle tanınan Eivør, kariyerinde rock, caz, pop ve klasik müzik gibi birçok türde eserler üretmiştir. Şarkılarında Faroece, Danca, İzlandaca ve İsveç dili gibi çeşitli kültürleri kullanarak müziğine farklı bir renk katıyor.

13 yaşındayken Faroe Yerel Televizyonu’nda ilk performansını sergileyen Eivør, aynı yıl ulusal bir yarışmada birinci oldu. 15 yaşında rock grubu “Clickhaze”e katılan sanatçı, 2000 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü yayımladı. Yumuşak ve vahşi sesini etnik dokularla harmanlayan Eivør, ilk albümünü 16 yaşında çıkararak Nordik müzik sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Kariyerine elektronik, caz ve klasik müzik türlerinde eserler ekleyerek sanatını sürekli olarak geliştirdi. Şarkılarında ritim ve beat’leri öne çıkaran Eivør, gırtlak şarkıcılığı gibi deneysel ögelerle de müziğini zenginleştiriyor.

İkinci solo albümü “Krákan” ile İzlanda Müzik Ödülleri’nde “En İyi Şarkıcı” ve “En İyi Performansçı” kategorilerinde ödül kazanan Eivør, İzlanda Müzik Ödülleri’nde sadece İzlandalılara ödül verilen kategorilerde ödül almayı başaran bir Faroeli sanatçı olarak dikkat çekti. Klasik müzik eğitimi alan Eivør, Faroe Senfoni Orkestrası’nda da yer almış ve 2004 yılında bir operada solo performans sergiledi, Aynı yıl yayımladığı “Eivør” albümü İzlanda müzik listelerinde büyük başarı elde ğooş ve ödüllere layık görüldü. 2005 yılında Danimarka Yerel Televizyon Kuruluşu’nun (Danish Broadcasting Corporation) 40. yıl özel albümündeki şarkılar da Eivør tarafından seslendirilmiştir.

Kariyerinin en önemli işlerinden biri olarak 2016 yılında God of War isimli video oyununun soundtrack albümünde “Ashes” isimli şarkıyı seslendiren ve “Memories of Mother” isimli eseri besteleyen Eivør, Massive Attack gibi trip-hop öncülerinden de ilham almıştır. BBC ve Netflix ortak yapımı The Last Kingdom’ın müziklerinde de yer alan sanatçı, donuk melodileri sesiyle ısıtmayı başarmıştır.