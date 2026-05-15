Ek doğum izni başvuruları bugün sona eriyor

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün sona erecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, ilave doğum izni başvuruları için bugün son gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor" ifadelerine yer verildi.

SGK ÖDEMELERİ 168 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Doğum izni geçici iş göremezlik ödenekleri de güncellenen tarihler üzerinden yeniden hesaplanacak. SGK’lı annelere ödeme artık 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak.

Buna göre izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödeme yapılacak. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olan bir anne 130 bin 667 TL, 40 bin TL olan 149 bin 333 TL, 50 bin TL olan ise 186 bin 667 TL ödeme alacak.

Devlet memuru anneler için maaş ödemesi doğum izni süresince tam olarak devam edecek. Yeni anne olan bir memur, izin süresi boyunca 247 bin 560 TL maaş alacak.

Düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 20 bin çalışanın yararlanması bekleniyor. Yetkililer, ilerleyen süreçte kapsamın genişletilebileceğini belirtiyor.