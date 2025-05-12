Ek iş olmadan yaşamak imkansız hâle getirildi

Emek Servisi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, işçilerin uzun çalışma saatleri ve düşük gelirler nedeniyle büyük bir geçim mücadelesi verdiğini belirterek açıklama yaptı. Açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre Türkiye’nin Avrupa’da en uzun mesai yapılan ülke olduğu belirtildi:

“Çalışan başına haftalık ortalama çalışma süresi 44,6 saat. Ancak birçok işçi haftada 50-60 saati bulan mesailerle çalışmak zorunda. Çünkü tek maaş yetmiyor. İşçilerin yüzde 41’i ‘ek iş olsa yaparım’ diyor, yüzde 24’ü ise hâlihazırda ikinci bir işle yaşamını sürdürüyor. AKP’nin sunduğu tablo bu. Türkiye’de artık geçim savaşı veren milyonlarca işçiye bir değil, iki hayat yetmiyor.”