Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, 2025-26 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları sonuçlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavıyla ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrencilerle öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

TAAHHÜTNAMENİN ONAYLANMASI ŞARTI

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini yarın saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor.