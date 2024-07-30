Ek yerleştirme de çare olmadı

TUS ek yerleştirme sonuçlarında çocuk sağlığı, göğüs ve beyin cerrahisi, kadın doğum gibi bölümlerin kontenjanlarının bir kez daha boş kalması dikkat çekti.

Ahin ASLAN

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları dün açıklandı. TUS 1. dönem yerleştirmelerinde olan tablo değişmedi. Çocuk hastalıkları ve sağlığı, çocuk cerrahisi, genel cerrahi, acil tıp, kadın doğum, iç hastalıkları, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi bölümlerin kontenjanlarının yine dolmadığı görüldü. Buna karşın plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi, aile hekimliği, ruh sağlığı ve hastalıkları, ortopedi, fizyoloji, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar gibi branşlarda açılan kadroların büyük çoğunluğu doldu.

Eğitim ve araştırma hastaneleri ile şehir hastanelerindeki çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, acil tıp, cerrahi gibi kontenjanların düşük puanlara karşın dolmaması dikkat çekti. Hekimler, özellikle iş yükü, nöbetlerin fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) dava gibi durumların tercihleri etkilediğine dikkat çekerek ‘‘Bu durum önümüzdeki yıllarda kamu hastanelerinde çok ciddi sorunlara yol açacak’’ uyarısını bir kez daha yineledi.