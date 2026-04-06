Ekber Sürsal’ın seçkisi nisan boyunca sanatseverlerle

Karaköy’ün tarih, kültür ve çağdaş yaşam ritmini bir araya getiren JW Marriott Istanbul Bosphorus, Nisan ayı boyunca çağdaş heykel sanatçısı Ekber Sürsal’ın eserlerinden oluşan özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının “Zamansız” ve “Kent Katmanları” temaları etrafında şekillenen seçki; taş, metal, ahşap, bakır ve reçine gibi farklı malzemelerin bir araya geldiği çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Sürsal’ın eserleri, uygarlıkların ve kültürlerin izlerini çağdaş bir yorumla ele alırken; geçmiş ile bugün, doğal ile yapay ve gerçek ile düş arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Otelin farklı alanlarına yayılan sergi, mimari atmosferle kurduğu etkileşim sayesinde izleyiciye yalnızca bir sergi deneyimi değil, aynı zamanda mekânla bütünleşen çok yönlü bir keşif alanı sunuyor. Mitoloji, hafıza, kent ve insan temaları etrafında şekillenen eserler, ziyaretçileri sanatçının özgün dünyasında çok katmanlı bir yolculuğa davet ediyor.

JW Marriott Istanbul Bosphorus, bu dikkat çekici seçki aracılığıyla sanat, kültür ve yaşam tarzını uyum içinde buluşturan vizyonunu sürdürürken İstanbul’un zengin tarihini çağdaş sanatın ışığında yeniden yorumlayan ilham verici bir platform oluşturuyor.

EKBER SÜRSAL HAKKINDA

1971 yılında İstanbul’da doğan Ekber Sürsal, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Wichita State University’de aldığı eğitim ve katıldığı atölyelerle beslenen sanat yolculuğu; reklam, yayıncılık ve post prodüksiyon alanlarındaki çok yönlü deneyimiyle gelişti. Işık Üniversitesi’nde Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı’na devam eden sanatçı, deformasyon, varlık ve zaman kavramları üzerine yoğunlaşan akademik çalışmalarıyla üretim pratiğine güçlü bir düşünsel derinlik kazandırdı. Bugüne kadar Galeri Selvin, Art Contact İstanbul, Akeramos Sanat Merkezi, Art Galerim ve Galeri Selvin Bodrum gibi önemli platformlarda yer alan Sürsal; kamusal alan, hastane, otel ve mimari projeler için ürettiği özel çalışmalarla da dikkat çekiyor.