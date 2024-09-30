Eker Süt işçileri direnişi büyütecek

Emek Servisi

Bursa’da Eker Süt işçilerinin direnişi büyütecek. Tekgıda-İş Sendikası direniş takvimini açıkladı. İşçiler, 4 Ekim Cuma günü direnişlerini büyüteceklerini duyurdu. İlk gün Bursa Mustafakemalpaşa’da bulunan fabrikadan yola çıkacak olan işçiler, Karacabey’deki Sütaş fabrikasına gelecek.

Sendika, 2014 yılında Sütaş işçilerin direniş alanına hayvan gübresi dökülen bölgede geceyi geçireceklerini duyurdu. İkinci günde buradan yürüyüşe geçecek işçiler, kentte bulunan Eker Meydan Alışveriş Merkezi’ne gidecek. Geceyi burada geçirmeyi planlayan işçiler bir sonraki gün de basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Fabrikada Tekgıda-İş’te örgütlü öncü işçilerin işten çıkarılması üzerine direniş kararı alınmıştı.