Ekili tarım arazisinde korkutan yangın
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde ekili tarım arazisinde sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından söndürüldü.
Kaynak: İHA
Olay, Elmadağ’ın Tatlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Arazide sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Jandarma ekipleri, yangının sebebini araştırıyor