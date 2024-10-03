Ekim 2024 kira artış oranı nedir? Kira zam oranı nasıl hesaplanır? Ekimde enflasyon yüzde kaç oldu? TÜFE kira artışı nasıl hesaplanır?

Türkiye'de kiracıların ve ev sahiplerinin merakla beklediği Ekim 2024 kira artış oranı belli oldu.

EYLÜL ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül 2024 dönemine ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında enflasyon aylık olarak yüzde 2,97 arttı.

12 AYLIK ORTALAMA ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren 12 aylık ortalamalara göre enflasyon da belli oldu. Eylülde 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 63,47 oldu.

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK verilerine göre ekim ayında kira artış oranı yüzde 63,47 oldu.