Ekim 2025 açlık sınırı ne oldu? (TÜRK-İŞ Verileri)

Ekim 2025 itibarıyla Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 28.411,95 TL olarak hesaplandı. Gıda harcamasına; kira, ulaşım, eğitim, giyim, ısınma, sağlık ve benzeri tüm zorunlu harcamalar eklendiğinde ise hanenin eline geçmesi gereken toplam aylık gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 92.547,07 TL seviyesine yükseldi. Bununla birlikte bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 36.984,12 TL oldu.

TÜRK-İŞ’in 38 yıldır düzenli olarak yaptığı bu çalışma, enflasyon hesaplaması değil, çalışanların “insan onuruna yakışır” bir yaşam sürebilmesi için haneye girmesi gereken toplam geliri göstermektedir. Yani açıklanan tutarlar birer “maaş” önerisi değil, dört kişilik bir ailenin bir ay içinde yapmak zorunda olduğu harcamanın düzeyidir.

EKİM 2025 RAKAMLARI ÖZET

Açlık Sınırı (4 kişilik aile): 28.411,95 TL

Yoksulluk Sınırı (4 kişilik aile): 92.547,07 TL

Bekâr çalışanın yaşama maliyeti: 36.984,12 TL

Mutfak enflasyonu (aylık): %1,58

Mutfak enflasyonu (12 aylık): %39,06

On aylık artış: %34,76

Yıllık ortalama artış: %40,22

NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Raporun ayrıntıları, artışın tek bir kalemden değil çok sayıda temel tüketim grubundan aynı anda geldiğini gösteriyor. Süt, yoğurt ve peynir grubunda süregelen fiyat artışları, bakliyat ve yağ grubunda görülen yükselişler, sebze-meyvenin artık pahalı bir sepet hâline gelmesi ve çayın bile üst üste zamlanması, mutfağın aylık sepet tutarını yukarı taşıdı.

Diğer yandan TÜRK-İŞ’in hesabı, ailelerin “karın doyurması” için değil, “insan onuruyla yaşaması” için yapılması gereken toplam harcamayı hedef alıyor. Bu nedenle çalışmada gıda dışı harcama payı belirlenirken TÜİK’in hanehalkı tüketiminde kullandığı “gıda payı” oranı esas alınıyor ve gıda dışı zorunlu giderler ayrı bir kalem olarak ekleniyor.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GIDA VE TOPLAM HARCAMASI

Dönem Açlık Sınırı (TL) Yoksulluk Sınırı (TL) Ekim 2024 20.431,83 66.553,19 Aralık 2024 21.083,28 68.675,17 Eylül 2025 27.970,50 91.109,11 Ekim 2025 28.411,95 92.547,07

GIDA SEPETİNDE NELER OLDU?

Ekim 2025’te TÜRK-İŞ’in pazar-piyasa çalışmasında şu başlıklar öne çıktı:

Süt, yoğurt, peynir grubunda beklenen zam gerçekleşti, raflardaki peynir çeşitliliği azaldı.

Et-tavuk-balık grubunda kıyma ve kuşbaşı fiyatı yerinde sayarken balık, av sezonu nedeniyle nispeten ucuzladı.

Meyve-sebze grubunda ürün çeşidi azaldı, ortalama sebze kg fiyatı 68 TL’yi, meyve kg fiyatı 90 TL’yi gördü; ortalama meyve-sebze fiyatı 71,58 TL oldu.

Bakliyat grubunda nohut, fasulye ve kırmızı mercimek yeniden yükseldi.

Yağlarda ayçiçek, tereyağı ve margarin bir kez daha arttı; zeytinyağında dalgalı seyir sürdü.

Çay, salça, pekmez gibi “mutfağın sabitleri”nde de artışlar görüldü.

GELİRLE HARCAMA ARASINDAKİ MAKAS

Türkiye’de ortalama ücretlerle karşılaştırıldığında, açıklanan 92 bin TL’lik yoksulluk sınırının çok üzerinde bir aile gideri ortaya çıkıyor. TÜRK-İŞ de raporunda bunu açıkça vurguluyor: “Bu tutar bir ücret değildir, haneye girmesi gereken toplam gelir düzeyidir.” Yani bir hane, tek maaşla geçiniyorsa, bu tutarı yakalaması pratikte oldukça zorlaşıyor.

MUTFAK ENFLASYONU NASIL HESAPLANDI?

TÜRK-İŞ hesaplamasında enflasyon yapılmıyor; bunun yerine ailenin mutfak için ödemesi gereken “asgari tutar” her ay yeniden pazar-piyasa dolaşılarak çıkarılıyor. Ekim 2025’te ortaya çıkan tablo şöyle:

Aylık artış: %1,58

On iki aylık artış: %39,06

Yıllık ortalama artış: %40,22

On aylık artış: %34,76

DETAYLI GIDA HARCAMASI (EKİM 2025)

Kişi / Grup Aylık Gıda Harcaması (TL) Yetişkin Erkek 8.543,33 Yetişkin Kadın 6.878,25 15–19 Yaş Çocuk 8.430,83 4–6 Yaş Çocuk 4.559,54 Toplam (Açlık Sınırı) 28.411,95

Ekim 2025’te açlık sınırı kaç TL oldu?

Ekim 2025’te dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 28.411,95 TL olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı ne kadar?

Aynı dönemde gıda + barınma + ulaşım + eğitim + sağlık ve diğer zorunlu giderlerin toplamını ifade eden yoksulluk sınırı 92.547,07 TLdir.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti kaç TL?

TÜRK-İŞ verilerine göre Ekim 2025’te bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 36.984,12 TLdir.

Bu rakamlar tüm Türkiye için mi geçerli?

Hesaplama Ankara’daki pazar ve market fiyatları üzerinden yapılır; fakat TÜRK-İŞ bu çalışmayı Türkiye’deki çalışanların geçim şartlarını göstermek için referans olarak açıklar.

SONUÇ: AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ÜCRETİN ÜZERİNDE

Ekim 2025 tablosu, gıda fiyatlarındaki artış hızının yavaşlasa bile durmadığını, konut-ulaşım-eğitim gibi kalemler eklendiğinde ise dört kişilik bir ailenin giderinin 90 bin TL’nin üstüne çıktığını gösteriyor. Bu nedenle TÜRK-İŞ, asgari ücret tartışmalarında “çalışanın geçim şartları”nın mutlaka dikkate alınması gerektiğini, aksi hâlde ücretin gerçek hayatı yansıtmayacağını vurguluyor.

Özetle: “Ekim 2025 açlık sınırı 28,4 bin TL, yoksulluk sınırı 92,5 bin TL, bekâr çalışanın yaşama maliyeti ise 37 bin TL’ye dayandı.” Bu da Türkiye’de ücretlerin hâlâ geçim endeksinin gerisinde olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.