Ekim 2025 Enflasyonu Yüzde 2,55 Oldu! Memur ve Emekli Ne Kadar Zam Alacak? 4 Aylık Zam Oranı Netleşti

TÜİK, Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyonun aylık bazda %2,55 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, memur ve emekli maaşlarında uygulanacak 4 aylık zam oranı da netleşti. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin veriler toplandığında yeni maaş artışları ortaya çıktı. Peki memur ve emekliler Kasım 2025 itibarıyla ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplama ve son veriler...

EKİM 2025 ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre:

Temmuz 2025 enflasyonu: %2,06

Ağustos 2025 enflasyonu: %2,04

Eylül 2025 enflasyonu: %3,23

Ekim 2025 enflasyonu: %2,55

Bu dört aylık veriler ışığında, 4 aylık birikimli enflasyon oranı yaklaşık %10,13 seviyesine ulaştı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Memur ve emekliler, her 6 ayda bir oluşan enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. 2025’in ikinci yarısı için Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemdeki veriler, enflasyon farkını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre bu dört ayda kümülatif artış oranı %10,13 olarak gerçekleşti.

Kasım ve Aralık ayı verileri henüz açıklanmadığı için bu oran nihai değil. Ancak ilk 4 ayda oluşan tablo, memur ve emekli maaş artışlarının şimdiden çift haneli seviyelere ulaştığını gösteriyor.

4 AYLIK ENFLASYON HESAPLAMASI

Ay Aylık Enflasyon (%) Birikimli Etki (%) Temmuz 2,06 2,06 Ağustos 2,04 4,15 Eylül 3,23 7,47 Ekim 2,55 10,13

Yukarıdaki tabloya göre, dört aylık birikimli enflasyon %10,13 olarak gerçekleşti. Bu oran, memur ve emekli maaş zammı hesaplamasında temel alınan enflasyon farkını temsil ediyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamına göre belirleniyor. 2025 yılı ikinci yarısı için memurlara toplu sözleşme kapsamında %10 zam verilmişti. Enflasyon bu oranın üzerinde gerçekleştiğinde, fark maaşlara yansıtılıyor.

Toplu sözleşme zammı: %10

4 aylık enflasyon farkı: %10,13

Şu ana kadar oluşan toplam artış: %10,13 (enflasyon farkı) + %10 (sözleşme) = %20,13

Buna göre Kasım 2025 itibarıyla memurlar ve emekliler için 4 aylık verilere göre zam oranı yaklaşık %20,13 seviyesinde oluştu. Yüzde 5 zam aldıkları için bu oran yüzde 15'ler seviyesinde.

KASIM 2025 İTİBARIYLA MAAŞ ZAMLARI (TAHMİNİ)

Kategori Toplu Sözleşme Zammı (%) Enflasyon Farkı (%) Toplam Zam Oranı (%) Memur 10,00 10,13 20,13 (Yüzde 5 alınmıştı, yüzde 15 seviyesinde zam) Memur Emeklisi 10,00 10,13 20,13 (Yüzde 5 alınmıştı, yüzde 15 seviyesinde zam) SSK ve Bağ-Kur Emeklisi - 10,13 10,13

ZAMLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar, Ocak 2026 maaş döneminden itibaren geçerli olacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, nihai zam oranı kesinleşecek. Bu oranlar, memur maaş katsayılarıyla birlikte uygulanarak yeni maaşları belirleyecek.

EK ZAM VEYA REFAH PAYI OLACAK MI?

Hükümetin, yıl sonu enflasyon tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesi durumunda memur ve emeklilere refah payı adı altında ek zam yapması gündeme gelebilir. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu uygulama ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

Ekim 2025 enflasyonu yüzde kaç oldu?

TÜİK verilerine göre Ekim 2025 enflasyonu yüzde 2,55 olarak açıklandı.

4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının toplamında 4 aylık birikimli enflasyon %10,13 olarak gerçekleşti.

Memurlar ne kadar zam alacak?

Toplu sözleşme zammı (%10) ve 4 aylık enflasyon farkı (%10,13) dahil edildiğinde, memurlar için şu ana kadar hesaplanan toplam zam oranı yaklaşık yüzde 15 civarı olacak.

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı %10,13 olarak uygulanacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme farkıyla birlikte yaklaşık %15 zam alacak.

Zamlar ne zaman maaşlara yansıyacak?

Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, yeni maaşlar Ocak 2026 itibarıyla zamlı olarak ödenecek.

TÜİK’in Ekim 2025 enflasyon verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı %10,13 oldu. Bu oran, memurlar için toplu sözleşme zammıyla birlikte yaklaşık %20,13’e yükseldi. Yüzde 5 alındığı için zam oranı yüzde 15 civarı olacak. Kasım ve Aralık ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte bu oran artabilir. Ocak 2026’da memur ve emekli maaşlarında dikkat çekici bir artış bekleniyor.