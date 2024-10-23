Ekim ayı Tüketici Güven Endeksi kaç oldu? TÜİK 2024 Ekim ayı Tüketici Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) birlikteliğiyle ile gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçların göre hesaplanan Ekim ayı tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz ay 78,2 olarak hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında artış gösterdi. Peki Ekim ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK 2024 Ekim ayı Tüketici Güven Endeksi sonuçları!

EKİM AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 80,6 değerini aldı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,8 iken ekimde yüzde 0,2 azalışla 64,7'ye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylülde 77,4 iken bu ay yüzde 6,1 yükselişle 82,1 oldu.

Eylülde 74,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,1 artarak bu ay 75,3'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise eylülde 96,2 iken ekimde yüzde 4,1 artışla 100,1 olarak hesaplandı.

TÜİK 2024 EKİM AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 78,2 iken ekim ayında yüzde 3 artarak 80,6'ya çıktı.