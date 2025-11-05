Ekim ayında 19 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Ekim 2025 raporu, Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapora göre, Ekim ayında 19 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 22 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Platform, “Kadın cinayetleri verilerini tutmak ve önleyici politikaları hayata geçirmek devletin görevidir” diyerek çağrıda bulundu.

KADINLAR KENDİ HAYATLARINA DAİR KARAR ALMAK İSTEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Ekim ayında öldürülen 19 kadından 7’si boşanmak, barışmayı reddetmek, evlenmek ya da ilişkiyi sürdürmek istemediği için yaşamını yitirdi.

1 kadın, kızının kına merasimi eksiklikleri bahanesiyle öldürüldü. Geriye kalan 11 kadının ölüm nedeni tespit edilemedi.

Platform, “Bu belirsizlik, kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur” ifadelerini kullandı. Kadınların neden ve kim tarafından öldürüldüğü tespit edilmedikçe, adaletin sağlanamayacağı vurgulandı.

EKİM AYINDA ÖLDÜRÜLEN KADINLAR

Rapor, öldürülen kadınların isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Ekim ayında yaşamını yitiren 19 kadından bazıları şöyle:

Serpil Güral, Belgin Aslanoğlu, Keziban Pars, Şerife Akyıldız, Aysel Karakoç, Gülben Duru, Suzan Elik, Hasret Akkuzu, Hilal Baltaş, Ebru Kaya, Binnur Gökmen. Ayrıca, kimliği belirlenemeyen 3 kadın da şüpheli şekilde ölü bulunmuş olarak rapora geçti. Platform, her birinin “bir yaşam, bir umut, bir gelecek” olduğunu hatırlattı.

KADINLARIN YÜZDE 37’Sİ EVLİ OLDUĞU ERKEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ekim ayında yaşamını yitiren 19 kadından 7’si evli olduğu erkek, 6’sı eski eşi, 2’si tanıdığı biri, 1’i akrabası, 1’i eski sevgilisi, 1’i ısrarlı takip faili, 1’i ise birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Bu veriler, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu.

CİNAYETLERİN ADRESİ YİNE EVLER

Rapora göre kadınların 8’i evlerinde, 6’sı sokakta, 1’i iş yerinde, 1’i kamusal alanda, 1’i su kenarında öldürüldü. 2 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

Platform, bu verileri değerlendirirken “Kadınların yüzde 42’si evlerinde öldürülüyor. Bu durum, kadınlar için en güvenli yer olması gereken evlerin en tehlikeli mekânlara dönüştüğünü gösteriyor” açıklamasını yaptı.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAH KULLANILDI

Ekim ayında öldürülen kadınların 13’ü ateşli silahla, 5’i kesici aletle, 1’i boğularak öldürüldü. Yani cinayetlerin yüzde 68’i ateşli silahlarla işlendi.

Platform, 2025 yılı boyunca gerçekleşen kadın cinayetlerinin yüzde 58’inde silah kullanıldığını belirterek, “Kadınların öldürülmesinde silah erişimi büyük bir etken. Ruhsatlı ya da ruhsatsız silahlara erişim kısıtlanmadıkça kadınlar korunamaz” uyarısında bulundu.

“SİLAHA ERİŞİM KISITLANSIN”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadınların evde, sokakta, iş yerinde ya da kamusal alanda öldürülmesinin ortak paydasının silah erişimi olduğuna dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadınların öldürülmesinde kullanılan silahların önemli bir bölümü ruhsatlı. Bu nedenle ruhsatlı silah edinimi denetlenmeli, silaha erişim ciddi biçimde kısıtlanmalı. Devletin görevi, kadınları korumak ve yaşam hakkını güvence altına almaktır.”

İLLERE GÖRE KADIN CİNAYETİ ORANLARI

Platformun il bazlı verilerine göre Ekim ayında 13 farklı şehirde kadın cinayeti işlendi. En fazla cinayet İstanbul (3), İzmir (3), Kahramanmaraş (2) ve Zonguldak’ta (2) gerçekleşti. Diğer şehirler arasında Adana, Ankara, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Yalova yer aldı.

Şüpheli kadın ölümleri ise Antalya’dan Van’a, Bartın’dan Şanlıurfa’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı. İstanbul, Van ve Denizli şüpheli ölümlerin en yoğun yaşandığı iller oldu.