Ekim ayında 41 kadın hayattan koparıldı

Haber Merkezi

Siyasal İslamcı rejimin kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıları her geçen gün artarken etkin ve caydırıcı cezaların uygulanmaması kadınları yaşamdan koparmaya devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2025 Ekim ayı raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen ay 41 kadın hayattan koparıldı.

Bu ölümlerin 19’u cinayet, 22’si şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Öldürülen 19 11’inin hangi bahane ile öldürüldüğü tespit edilemezken 7’si boşanmayı istediği, barışmayı ve evlenmeyi reddettiği bahanesiyle hayattan koparıldığı ortaya çıktı. 1’i ise kızının kına merasimindeki eksiklikler sebebiyle öldürüldü. Ayrıca raporda, kadınların yüzde 42’sinin aile bireyleri tarafından katledildiği ifade edildi. Raporda kadınların en çok evlerinde tehlikede olduğunu kaydedildi.