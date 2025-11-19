Ekim yağışlarında dikkat çeken tablo: En büyük artış hangi bölgede görüldü?

Türkiye genelinde ekim yağışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 artış gözlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde ekim ayı yağışı, normalinin yüzde 8, geçen yıl ekim ayı yağışının yaklaşık yüzde 100 üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, uzun yıllar ekim yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 49,4 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Ekim 2024'te metrekareye 26,8 kilogram, geçen ay ise 53,5 kilogram yağış düştü.

Ekimde yağışlar, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Bolu, Düzce, Zonguldak, Samsun ve Amasya çevrelerinde yer yer yüzde 100'den fazla artış gösterirken, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yüzde 60'tan fazla azaldı. Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde ise azalma oranı yüzde 80'i gördü.

Bölge genelinde ise Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri normallerinin üzerinde, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ekim ayı normallerinin altında yağış aldı.

Normaline göre en fazla azalma gösteren bölge yüzde 45 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken, en fazla artış ise yüzde 51 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde 12, Marmara Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek ekim yağışı olarak kayıtlara geçti.

EN AZ YAĞIŞI MARDİN, EN FAZLA YAĞIŞI ZONGULDAK ALDI

Geçen ay il geneli yağışlarda en fazla yağışı metrekareye 196,5 kilogram ile Zonguldak, normaline göre en az yağışı metrekareye 19,4 kilogram ile Mardin aldı.

Yağışlarda normaline göre en fazla artış normalinin yüzde 100 üzerinde İzmir'de, en fazla azalış ise yüzde 62 ile Mardin'de gözlendi.

Ekimde yağışlar Amasya, İzmir, Kocaeli, Samsun'da 15, Manisa ve Muğla'da 14, Düzce, Kütahya ve Sakarya'da 12, Burdur'da 11, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir ve Yalova'da son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ekim ortalamasında 7,9 hesaplanırken, bu yıl ekimde Türkiye genelinde ortalama 9,8 gün oldu.

Yağışlı gün sayıları İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir çevreleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Mersin'in kuzeyinde 15-20 gün aralığında, Antalya, Karaman, Mersin'in batısı, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Hakkari çevreleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 3-5 gün aralığında gerçekleşti.