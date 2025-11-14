Ekimde en yüksek sıcaklık Cizre'de tespit edildi

Gizem CENGİL/ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre, 2025 yılının Ekim ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 6.8 derece ile Sivas Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 37.5 derece ile Şırnak Cizre’de tespit edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ekim ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Acıpayam, Korkuteli, Akhisar, Muğla, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kale (Demre), Van, Başkale ve Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. 1991-2020 normalleri ekim ayı ortalama sıcaklığı 15.6 derece olup 2025 yılı Ekim ayı sıcaklığı ise 15.7 derece ile normallerinin 0.1 derece üzerinde gerçekleşti. 2025 yılı Ekim ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 6.8 derece ile Sivas Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 37.5 derece ile Şırnak Cizre’de ölçüldü. Öte yandan, 2025 Ekim ayında yeni ekstrem sıcaklık (maksimum, minimum) gerçekleşmediği belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI