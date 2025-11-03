Ekimde fiyatı en çok artan ürünler hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu.

Ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 15,18 ile erkek giyimde gerçekleşti.

Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13,77 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,4 ile toz kakao, yüzde 10,51 ile kadın ayakkabısı ve yüzde 9,52 ile çocuk ve bebek ayakkabısı yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünlerde gerçekleşti.

Bunu yüzde 7,62 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 7,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 4,61 ile dondurma, yüzde 4,01 ile çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) takip etti.