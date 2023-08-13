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Ekinlik adasında ağaçtan düşen kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 16:10
  • Giriş: 13.08.2023 16:10
  • Güncelleme: 13.08.2023 16:11
Kaynak: İHA
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Ekinlik adasında ağaçtan düşen kişi yaralandı

Balıkesir’in Marmara ilçesinde Ekinlik adasında 1 kişi ağaçtan düşerek yaralandı.

Marmara Ekinlik adasında yaşayan 65 yaşındaki M.Ş ağaçtan düşerek yaralandı.

Adada yaşanan fırtınadan dolayı, Deniz Ambulansı, Sahil Güvenlik Botu, Kıyı Emniyet Botu hastanın tahliyesini sağlayamadı.

Olayla ilgili hava koordinasyonu ile görüşülerek İstanbul ilinden hava ambulansının hareket etmesiyle Ekinlik adasına ulaşan hava ambulansı 65 yaşındaki hastayı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. 

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