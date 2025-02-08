Ekip otosundaki polisleri bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Bağcılar'da, 2 polisi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ekip otosundaki 2 polise saldırarak bıçakla yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 26 yaşındaki Hayrullah B'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

"SALDIRMAYA O AN KARAR VERDİM, SİNİR OLUYORUM POLİSLERE"

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin, ifadesinde daha önce psikolojik tedavi gördüğünü ve düşmanları olduğu için sürekli üzerinde bıçak taşıdığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde, olay sırasında ani bir karar ile saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten saldırgan, öncesinde polislere ulaşmak amacıyla herhangi bir plan yapmadığını ifade etti.

Öte yandan Ekol TV'de yer alan bilgiye göre, verdiği ifadede Hayrullah B., ayrıca "Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım" ifadelerini kullandı.

Hayrullah B., "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da, şüpheli Hayrullah B, ekip otosunun kapısını açarak polis M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde kullandığı bıçakla yakalamıştı.