EKK, Beştepe'de toplandı: Enflasyon mesajı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, dış kaynak vurgusu yapılarak, “Türk lirasına ilginin artmasının, finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecine pozitif katkı sağladığı” ifadelerine yer verildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin haziran yaı itibarıyla dezenflasyon sürecine girdiği iddia edilerek, "Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlamaktadır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

DEZENFLASYON MESAJI

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonominin yol haritası olan 12. Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin uygulanmasıyla olumlu sonuçların alındığı iddia edildi.

Programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş sürecinin tamamlandığı ve haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilerken rezervler artmaya devam etmektedir. Azalan risk primimiz sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşmektedir. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlamaktadır. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam etmektedir. Kurulumuz, ayrıca ülkemizin gri listeden çıkarılmış olmasını yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirmiştir. Son dönemde uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler ile kayıt dışılığı azaltmaya ve vergide adaleti güçlendirmeye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni vergi paketi mali disiplinin daha da iyileşmesini sağlayacaktır."

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Açıklamada, bu kapsamda bugünkü toplantıda ele alınan temel konular, şu şekilde belirtildi:

"2024-2026 dönemini içeren OVP’de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’nin hazırlık süreci değerlendirilmiştir. Eylül ayında yayımlamayı planladığımız OVP ile temel politika önceliklerimiz korunacak, makroekonomik göstergeler ve yapısal reform gündemimiz son gelişmeler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.

İklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alınmış ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edilmiştir.

Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alınmış, Kurulun işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir."